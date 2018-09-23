Ученые развеяли миф о сахаре

Особая разновидность вещества не только не полнит, но и защищает от ожирения

Принято считать, что сахар является главным виновником образования лишнего веса у человека. Однако, как выяснилось, в природе существует его отдельный вид, который действуют ровно наоборот – сжигает жир.

Американские исследователи нашли моносахарид под названием манноза, который позволяет питаться жирной и калорийной едой без ущерба фигуре. Эксперимент на грызунах показал, что это вещество нормализует обмен веществ даже при обильном потреблении вредной пищи, говорится в статье журнала Cell Reports.

Правда, результат второго эксперимента огорчит значительную часть мечтающих о стройной фигуре – положительные свойства маннозы действуют на человека лишь в определенном возрасте. Выяснилось, что обмен веществ этот моносахарид улучшал за счет нормализации микрофлоры кишечника, который формируется уже в первые недели жизни.

Таким образом, на взрослый сформированный организм "жиросжигательные" функции не распространяются. Тем не менее, ученые не теряют надежды и планируют протестировать манному на людях.