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Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость

Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/www.globallookpress.com
Полезное меню предотвратит опасные болезни и укрепит иммунитет

Продлевают молодость и сохраняют здоровье не только отказ от вредных привычек и физическая активность, но и правильный рацион. Секрет долгожителей заключается в регулярном употреблении некоторых простых продуктов, которые благоприятно влияют на организм.

Одним из них считается спаржа. Это растение содержит в себе большое количество необходимого организму глутатиона, а также разрушает вредные канцерогены. Таким образом, ежедневное употребление спаржи сократит риск развития многих опасных заболеваний и улучшит качество жизни.

Орехи – еще один продукт из рациона долгожителей. Он богат витаминами, клетчаткой, полезными жирами, антиоксидантами и минералами. Ежедневное употребление небольшой горсти орехов снижает риск возникновения сахарного диабета на 27%, а болезней сердца – на 40%, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Карпов о еде".

Пользу зеленого чая обнаружили еще четыре тысячи лет назад, сообщает автор материала. Он содержит различные полезные вещества: аминокислоты, ферменты, витамины и микроэлементы. Кроме того, чай снижает риск развития рака и обладает противогрибковым и антибактериальным действиями.

Эксперты напоминают, что при возникновении любых проблем со здоровьем необходимо сначала обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением.

Ранее "Утро" поделилось рецептом настойки, продлевающей молодость.

Карина СИРАЗОВА

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