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Раскрыта причина ранней смерти

Раскрыта причина ранней смерти
Фото: pixabay.com
Всеми любимый продукт может быть опасен

Богатый сахаром рацион негативно влияет на организм. Последствия могут быть самыми плачевными – обезвоживание, ожирение и даже преждевременная смерть. К такому выводу пришли ученые Лондонского университета.

В ходе экспериментов на плодовых мухах исследователи выявили, что избыток углеводов способствует накоплению мочевой кислоты, что может привести к образованию камней в выделительной системе. Исследования на людях показали, что потребление большого количества сахара ведет к ухудшению функций почек, сообщили ученые в отчете, опубликованном в издании MedicalXpress.

Нарушения в работе этих органов также ведут к негативным последствиям – образованию камней или развитию подагры. Такие заболевания могут предшествовать более серьезным недугам, например, диабету.

Избежать негативных последствий поможет снижение сахара в рационе и увеличение потребления жидкости.

Ранее "Утро" сообщило о полезных продуктах, которые могут продлить жизнь, и указало, какая еда ведет к преждевременной смерти.

Александра АКСЕНОВА

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