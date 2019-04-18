Убийцы на столе: какая еда ведет к преждевременной смерти

Ученые поделились шокирующей правдой

Обычные продукты питания, которые люди едят каждый день, могут нести опасность для организма. В них содержатся медленные яды, которые подтачивают здоровье и могут серьезно повысить риск раннего ухода из жизни.

К примеру, если часто и помногу есть шашлык или мясо, приготовленное на гриле, есть риск заработать рак поджелудочной и предстательной желез, а также рак груди. Чтобы избежать развития онкологических заболеваний при употреблении жареного на огне мяса, нужно тщательно контролировать количество съеденного, предупреждают эксперты. Кроме того, рекомендуется добавлять к мясу розмарин – эта специя сокращает уровень канцерогенов в процессе приготовления.

Мясные деликатесы – такие, как копченая грудинка или бекон, также понемногу отнимают здоровье у тех, кто ест их слишком часто. Не очень полезным для организма взрослого человека считается и молоко. Любители молочных продуктов рискуют столкнуться с аллергией, астмой и даже раковыми опухолями, предупреждает VistaNews. Ухудшает молоко и усвояемость питательных веществ. По мнению ученых, лучше заменить коровье молоко миндальным или кокосовым – они менее вредны для организма.

Серьезный вред здоровью таится в газировке и готовых соках. В этих напитках в избытке содержатся красители, подсластители и консерванты, которые обладают канцерогенным действием.

Соль, сахар и белая мука тоже по праву могут быть названы медленными убийцами. Искусственные подсластители, макароны и белый хлеб могут привести к диабету, ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и проблемам с щитовидной железой.