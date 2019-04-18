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Это реально: как добиться плоского живота за 1 месяц

Фото: pixabay.com
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Сделать талию тонкой помогут 5 рекомендаций

Похудеть до прихода лета пока все еще возможно. Часто самой проблемной зоной оказывается живот, но сделать его плоским возможно, если прислушаться к совету специалистов.

Во-первых, нужно контролировать сахар. Уровень глюкозы в крови нужно держать под контролем, если есть цель получить плоский живот. Для начала стоит сдать соответствующие анализы, особенно если желание съесть что-то вредное появляется часто – жировая прослойка на животе мешает остановиться.

Ведь именно из-за жира повышается выработка инсулина поджелудочной железой. Инсулин обладает анаболическим эффектом, стимулирует сохранение энергии в виде жиров преимущественно на боках и животе. Бывает так, что толстеть начинают только эти зоны.

Объем талии у мужчин не должен быть выше 94 сантиметров, а у женщин – 82. Параметры выше? Стоит обратиться к специалисту – пишет "МедикФорум". 

Фото: pixabay.com

Во-вторых, придется ограничить употребление в пищу быстрых углеводов. Обрести тонкую талию поможет отказ от сладкого, мучного и некоторых фруктов. В список разрешенных продуктов входит рыба, морепродукты, зелень, овсянка, гречка, перловка. Растительное масло употреблять можно – оно улучшит работу кишечника.

В-третьих, количество соли следует значительно сократить, хотя бы на месяц. В таком случае получится избежать отеков, задержки жидкости в тканях. Также следует пить больше воды – это усилит лимфодренаж, а похудение пойдет быстрее.

В-четвертых, без физических нагрузок никак не обойтись. Особенно полезны будут кардио-тренировки: бег, прыжки, велосипед.

В-пятых, стоит уделять внимание мышцам прессам. Эффект от них будет виден у людей с небольшим животиком, более полным людям главное придерживаться правильного питания. Среди упражнений особенно эффективны скручивания, поднятие ног в висе, повороты и планка.

При соблюдении всех рекомендаций первый эффект появится уже через месяц. Ранее Утро рассказывало, как сохранить полученные результаты. 

Дарья ПЕТРОВА
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