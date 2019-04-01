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Похудеть раз и навсегда реально

Фото: www.globallookpress.com
Стало известно, как не набрать лишнего после диеты

Самое сложное после сброса веса – это его удержание. Ученые и США выяснили, что нужно для стабильного похудения без повторного набора лишних килограммов.

В новом эксперименты специалисты сравнивали три группы людей. Тех, кто похудел на 13 кг и смог удержать результат в течение года; тех, кто всегда имел нормальную массу тела; тех, кто имеет избыточный вес или ожирение.

Участники первой группы не терзали себя хроническим недоеданием, чтобы удержать вес. Они ели столько же, сколько едят люди с ожирением. Но им удается оставаться в форме за счет физических упражнений.

В группе, поддерживающей потерю веса, в день проходили 12000 шагов, участники с нормальной массой тела 9000 шагов в день, участники с избыточным весом 6500 шагов в день.

Результаты большого исследования, проведенного специалистами Колорадского университета показали: для стабильного похудения гораздо важнее физическая активность, нежели ограничений калорий.

Конечно, год стабильного похудения – это не самый большой срок. Однако полученные данные согласуются с результатами исследования американского конкурса "Самый большой неудачник", где затраты энергии на физическую активность оказались тесно связаны с потерей или увеличением веса спустя 6 лет после первоначального похудения.

Дарья ПЕТРОВА
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