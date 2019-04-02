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Россиян массово атакуют смертоносные насекомые

Фото: www.globallookpress.com
После спячки пробудились клещи

Россию охватывает клещевая угроза. С приходом тепла в некоторых регионах страны уже зафиксированы случаи нападений опасных насекомых на людей, счет пострадавших идет уже на десятки.

Пока случаи укусов клещей зафиксированы только в Центральном регионе и на Дальнем Востоке, где уже значительно потеплело. Пока ни один укус не привел к заболеванию, хотя каждый обнаруженный клещ оказался носителем болезни Лайма, которая в отдельных тяжелых случаях способна сделать человека инвалидом.

По мнению специалистов, пока температура еще относительно невысокая, клещи будут вести себя несколько пассивно. Но когда воздух прогреется до +5 C° и выше, то гражданам в пору готовиться к массовой атаке кровососов. Причем, если судить по ситуации в Ставрополье, то этот год грозит стать настоящим кошмаром, потому что уже сейчас в городе число нападений втрое больше, чем в прошлом году. В больницы попали уже больше 50 человек. Хотя настоящее тепло еще не пришло.

Аномальная ситуация наблюдается в совершенно в другом регионе – в Иркутской области. Жителей Иркутска опасные твари застали врасплох, проснувшись на месяц раньше обычного. Проблема еще и в том, что эти оголодавшие за зиму насекомые поджидают на земле, где их сложнее всего увидеть.

По обыкновению, в зоне риска находятся те граждане, кто предпочитает активность на свежем воздухе. Это и дачники, и любители пробежек, да и просто те, кто любит погулять на природе. Особенно беззащитны из них те, кто не привит от болезней, которые переносят клещи. О своевременности прививки рассказала руководитель Центра профилактики клещевых инфекций Ирина Петрова

"Полноценный иммунитет вырабатывается через две недели после второй прививки, которая позволит организму справиться в случае укуса. Если вакцинация отодвинулась на более поздние сроки, то для формирования иммунитета требуется время", – отметила Петрова в беседе с РЕН ТВ.

Клещи – известные переносчики клещевого энцефалита и болезни Лайма (боррелиоза). Однако этот список со временем увеличивается, да и старые инфекции лечить становится все сложнее, потому что насекомые мутируют. Так что россиянам стоит быть начеку. 

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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