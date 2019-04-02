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Детокс-диету назвали причиной непоправимого повреждения мозга

Фото: pixabay.com
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Три недели на соке и воде закончились трагедией для 40-летней женщины

Соковая диета, которую посоветовал израильтянке из Тель-Авива терапевт, придерживающийся принципов нетрадиционной медицины, привела ее на больничную койку. У пациентки диагностировали повреждение головного мозга, и врачи опасаются, что он необратим.

Как сообщает Daily Mail, строгая диета, допускавшая лишь употребление сока и воды, вызвала у женщины гипонатриемию – так называется нарушение баланса воды и соли в организме. Кроме того, это состояние может привести к судорогам и проблемам с сердцем.

Израильтянка провела на детокс-диете три недели, за это время она стала весить менее 40 килограммов, отмечает "МИР 24".

Валентина МАЙОРОВА
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