Детокс-диету назвали причиной непоправимого повреждения мозга

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Соковая диета, которую посоветовал израильтянке из Тель-Авива терапевт, придерживающийся принципов нетрадиционной медицины, привела ее на больничную койку. У пациентки диагностировали повреждение головного мозга, и врачи опасаются, что он необратим.
Как сообщает Daily Mail, строгая диета, допускавшая лишь употребление сока и воды, вызвала у женщины гипонатриемию – так называется нарушение баланса воды и соли в организме. Кроме того, это состояние может привести к судорогам и проблемам с сердцем.
Израильтянка провела на детокс-диете три недели, за это время она стала весить менее 40 килограммов, отмечает "МИР 24".
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