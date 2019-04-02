Найден новый способ борьбы с раком

В лечении помогут знакомые лекарства

Ученые Дальневосточного федерального университета вместе с зарубежными коллегами установили, что один из антибиотиков возможно успешно использовать при лечении рака груди.

Специалисты считают, что антибиотик клофазимин – синтетический препарат, полученный на основе соединения из лишайников можно применять для лечения онкологических заболеваний. Изначально его синтезировали для лечения туберкулёза, но позже одобрили для лечения лепры. В качестве антиракового препарата лекарство исследовали ещё в середине 1990-х годов, но работы не получили продолжения – сообщают РИА "Новости".

Сейчас ученые предложили применять его во время химиотерапии. Считается, что препарат будет воздействовать на клетки, которые защищают опухоль от воздействия противораковых лекарств.

"Особенно ценно, что лекарство обладает удивительно малым количеством побочных эффектов при нормальной дозировке",

– рассказал заведующий лабораторией фармакологии.

Ученый выразил надежду, что это исследование положит начало масштабным клиническим испытаниям препарата в составе антираковой терапии. По его словам, комбинируемость клофазимина с традиционной химиотерапией делают его одним из самых многообещающих средств для дальнейших клинических испытаний.

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