Стоп-лист: эти продукты можно есть только до 30 лет

Для сохранения здоровья нужно корректировать рацион

Физиологические процессы старения уже начинают действовать на четвертом десятке жизни, поэтому и питание нужно менять. Иначе грозит набор веса, повышенный сахар и плохая кожа. Специалисты рассказали о 5 видах продуктов, которые стоит оставить в молодости.



Продукты и напитки с сахаром. У сладкоежек морщины появляются быстрее, а пигментация выражена активнее – так как повышенный сахар провоцирует гликацию: консервирует коллаген – белок, обеспечивающий упругость кожи и поддерживающий овал лица. После 30 следует есть как можно меньше сахара, а всем видам сладостей предпочитать темный шоколад, фрукты и ягоды.

Продукты из белой муки. Хлеб, торты, макароны и много-много булочек – все это повышает уровень глюкозы в крови, тем самым повреждая белковые молекулы. Белая мука только скапливает жир, а никаких полезных веществ почти не содержит. Это не значит, что стоит совсем отказаться от хлебобулочных изделий и итальянской кухни – просто нужны выбирать блюда, например, из овсяной, льняной, кукурузной или рисовой муки.

Алкоголь. Так как организм сложнее перерабатывает спирт, это только усиливает его вредное воздействие. Особенно вредны пиво и коктейли, так как сильнее всего обезвоживают. Тем, кто хочет избежать морщин, лучше забыть об этом виде алкоголя – передает "МедикФорум".

Трансжиры. Это результат переработки дешевых растительных масел. Они ускоряют старение кожи, делают ее более восприимчивой к ультрафиолетовому свету. Самый популярный источник трансжиров – маргарин, который хозяйки любят использовать в выпечке.

Колбаса. Консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы – эти добавки есть в составе любых колбасных изделий. Чтобы сохранить красоту и здоровье, лучше от колбас отказаться. Это также поможет снизить риск развития рака желудка и других заболеваний.

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