Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стоп-лист: эти продукты можно есть только до 30 лет

Фото: www.globallookpress.com
продолжение Названа главная болезнь долгожителей
Для сохранения здоровья нужно корректировать рацион

Физиологические процессы старения уже начинают действовать на четвертом десятке жизни, поэтому и питание нужно менять. Иначе грозит набор веса, повышенный сахар и плохая кожа. Специалисты рассказали о 5 видах продуктов, которые стоит оставить в молодости.

Продукты и напитки с сахаром. У сладкоежек морщины появляются быстрее, а пигментация выражена активнее – так как повышенный сахар провоцирует гликацию: консервирует коллаген  – белок, обеспечивающий упругость кожи и поддерживающий овал лица. После 30 следует есть как можно меньше сахара, а всем видам сладостей предпочитать темный шоколад, фрукты и ягоды.

Фото: pixabay.com

Продукты из белой муки. Хлеб, торты, макароны и много-много булочек – все это повышает уровень глюкозы в крови, тем самым повреждая белковые молекулы. Белая мука только скапливает жир, а никаких полезных веществ почти не содержит. Это не значит, что стоит совсем отказаться от хлебобулочных изделий и итальянской кухни – просто нужны выбирать блюда, например, из овсяной, льняной, кукурузной или рисовой муки.

Алкоголь. Так как организм сложнее перерабатывает спирт, это только усиливает его вредное воздействие. Особенно вредны пиво и коктейли, так как сильнее всего обезвоживают. Тем, кто хочет избежать морщин, лучше забыть об этом виде алкоголя – передает "МедикФорум".

Трансжиры. Это результат переработки дешевых растительных масел. Они ускоряют старение кожи, делают ее более восприимчивой к ультрафиолетовому свету. Самый популярный источник трансжиров – маргарин, который хозяйки любят использовать в выпечке.

Колбаса. Консерванты, усилители вкуса и стабилизаторы – эти добавки есть в составе любых колбасных изделий. Чтобы сохранить красоту и здоровье, лучше от колбас отказаться. Это также поможет снизить риск развития рака желудка и других заболеваний.

Войти в весну полным сил и энергии помогут советы специалистов по питанию.

А сделать фигуру идеальной к лету можно с помощью 5 простых упражнений. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Раскрыта правда о пьянстве Порошенко: президент не пьет, он пригубливает

Окружение главы Незалежной пытается бороться со слухами о его вредной привычке

Подменили: обломок МН17 подсунули в место исчезновения другого малайзийского "Боинга"

Детектив-любитель указал на ряд нестыковок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей