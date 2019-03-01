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5 простых упражнений: сделать фигуру идеальной можно дома

Фото: pixabay.com
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Подготовку к летнему сезону нужно начинать уже сейчас

За 3 весенних месяца правильное питание и спорт могут сжечь лишний вес и сделать тело более подтянутым. Если нет времени и средств на тренажерный зал, то тренироваться можно в домашних условиях.

Начинать любую тренировку нужно с небольшой разминки. Потом следует выполнить кардио-упражнение. Например, берпи – это элемент тренировок американских военных. Упражнение состоит из приседания, планки, отжимания и прыжка. Выполнить упражнение нужно около 15 раз.

via GIPHY

Затем стоит сделать приседания. Они укрепят ягодицы, бедра и мышцы ног. Чтобы увеличить нагрузку, можно делать статические приседы – для этого нужно задержаться в нижней точке на несколько секунд. Выполнять упражнение нужно по 10 раз, 2-3 подхода.

via GIPHY

Подтянуть руки и укрепить спину помогут банальные отжимания. Если выполнять элемент с носков трудно, то можно встать на колени. Во время выполнения упражнения необходимо следить за положением спины – она должна быть прямой, без прогибов в пояснице и грудном отделе. Выполнять упражнения нужно по 10 раз, 2-3 подхода.

via GIPHY

Сделать рельефным пресс помогут скручивания. Подниматься полностью не стоит, важно, чтобы только лопатки отрывались от пола. Также необходимо следить за поясницей – она не должна сильно прогибаться. Выполнять упражнение нужно по 20 раз, 3-4 подхода. 

via GIPHY

Завершающим элементом могут быть подъемы ног, они укрепят пресс и мышцы ног. Выполнять его нужно по 20 секунд, 2-3 подхода.

via GIPHY

После выполнения всех упражнений нужно сделать растяжку.

Ранее Utro.ru писали об употреблении сладкого. 

Дарья ПЕТРОВА
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