Не "можно", а "нужно": ученые полностью оправдали сладкое

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Проглотив обиду, следует поощрить себя чем-нибудь вкусненьким. Как, впрочем, после любой нештатной ситуации.
"Заедать" стресс, как оказалось, не просто можно, но даже нужно, поскольку организм в такие моменты тратит гораздо больше сил. Особенно полезно есть сладости, иначе мозг восполнит недостаток необходимой для обменных процессов глюкозы другим способом.
Энергетические затраты человека во время форс-мажоров возрастают на 12%. Такая же тенденция прослеживается в производительности "жертвы", если ее накормить, выяснили ученые Университета Любека (Германия). На это обратили внимание "Dni24".
Если в организме наблюдается дефицит глюкозы, то определенный участок в мозге блокирует ее переработку в других местах. Так исследователи объясняют, почему при стрессе люди больше едят, поглощая порциями углеводы.
В противном случае подключаются гормоны стресса, которые нагнетают обстановку, следствием чего могут стать депрессия, инсульт и сердечные приступы. А они, как известно, ходят за стрессом по пятам.
Чтобы не доводить ситуацию до самоуничтожения, верными друзьями вспыльчивого и впечатлительного человека должны стать шоколадка, конфета, пирожное, мороженое и прочие кондитерские лакомства. Только не стоит злоупотреблять.
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