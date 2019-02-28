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О пользе бега

Фото: pixabay.com
Бег – один из самых популярных видов спорта. Это объясняется его доступностью и ощутимой пользой для здоровья. Что же происходит с нашим организмом при регулярных пробежках?

В первую очередь бег влияет на скорость кровообращения. В результате ускоряется метаболизм, улучшается состояние кровеносных сосудов, нормализуется сердцебиение, укрепляется сердце. Регулярные пробежки приводят к увеличению объема легких, а это значит, что объем поглощаемого кислорода повышается и это благотворно сказывается на всем организме, в том числе на работе мозга и нервной системы. Пробежки позволят вам победить депрессию и справляться со стрессовыми ситуациями, стимулировать умственные способности, повысить концентрацию внимания и решить проблемы со сном.

При регулярном беге расходуется запас жировой ткани, что может нормализовать гормональный фон и привести в норму состояние эндокринной системы. Однако, если главной целью бега для вас является не укрепление здоровья, а именно похудение, следует учитывать некоторые особенности этого вида спорта. Так, жир начинает расходоваться лишь после 50 минут бега трусцой или после 20-30 минут интервальных тренировок.

Фото: Пресс-служба

Как выбрать обувь для бега

Принципиальное значение для бега имеет обувь. Беговые кроссовки должны обладать хорошей амортизацией, иметь достаточно гибкую подошву и при этом жесткую пятку, что позволяет ботинку надежно фиксировать ногу.

Беговая обувь производится из "дышащих" материалов, которые обеспечивают ноге комфортную температуру во время тренировок. Людям с низким подъемом стопы стоит выбирать обувь с супинатором. Вес пары кроссовок не должен превышать 400 граммов.

Спортивная обувь PUMA разрабатывается по особым инновационным технологиям. Одна из них – гибкая промежуточная подошва IGNITE, выполненная из полиуретановой пены. Она увеличивает амортизацию и возвращает энергию во время бега. Другая запатентованная технология, которая используется в подошвах PUMA, – пористый и эластичный материал IMEVA. Эти подошвы эффективно поглощают ударные нагрузки. А их антискользящий эффект создает хорошее сцепление с поверхностью. Прочные и надежные, беговые кроссовки ПУМА обладают при этом минимальным весом. Такая обувь способна максимально снизить риск травмирования суставов.

Фото: Пресс-служба

Основные правила бега для начинающих

  • Перед бегом сделайте 10-минутную разминку, чтобы разогреть мышцы. Первые 5 минут можно пройти быстрым шагом.
  • Лучшее время для пробежек – утром натощак. В крайнем случае – вечером через час после или за час до еды (чтобы организм не был занят перевариванием пищи).
  • Начинать следует с 15-20-минутных пробежек, постепенно повышая продолжительность до 1 часа. Темп можно отрегулировать с помощью пульсометра. Если пульс выше 120 ударов в минуту – скорость необходимо снизить. Например, пройти несколько минут шагом.
  • Дышать во время бега нужно одновременно и ртом, и носом. Если дыхание сбивается и вы чувствуете, что дышите только ртом, – сбавляйте скорость.
  • Интервальная тренировка особенно хорошо подходит начинающим. Первые две недели предпочтительно перемежать 2 минуты бега с 2 минутами ходьбы. Каждую следующую неделю увеличивайте продолжительность бега на 2 минуты.
Вера СВЕТЛОВА
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