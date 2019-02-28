О пользе бега

Бег – один из самых популярных видов спорта. Это объясняется его доступностью и ощутимой пользой для здоровья. Что же происходит с нашим организмом при регулярных пробежках?

В первую очередь бег влияет на скорость кровообращения. В результате ускоряется метаболизм, улучшается состояние кровеносных сосудов, нормализуется сердцебиение, укрепляется сердце. Регулярные пробежки приводят к увеличению объема легких, а это значит, что объем поглощаемого кислорода повышается и это благотворно сказывается на всем организме, в том числе на работе мозга и нервной системы. Пробежки позволят вам победить депрессию и справляться со стрессовыми ситуациями, стимулировать умственные способности, повысить концентрацию внимания и решить проблемы со сном.

При регулярном беге расходуется запас жировой ткани, что может нормализовать гормональный фон и привести в норму состояние эндокринной системы. Однако, если главной целью бега для вас является не укрепление здоровья, а именно похудение, следует учитывать некоторые особенности этого вида спорта. Так, жир начинает расходоваться лишь после 50 минут бега трусцой или после 20-30 минут интервальных тренировок.

Как выбрать обувь для бега

Принципиальное значение для бега имеет обувь. Беговые кроссовки должны обладать хорошей амортизацией, иметь достаточно гибкую подошву и при этом жесткую пятку, что позволяет ботинку надежно фиксировать ногу.

Беговая обувь производится из "дышащих" материалов, которые обеспечивают ноге комфортную температуру во время тренировок. Людям с низким подъемом стопы стоит выбирать обувь с супинатором. Вес пары кроссовок не должен превышать 400 граммов.

Спортивная обувь PUMA разрабатывается по особым инновационным технологиям. Одна из них – гибкая промежуточная подошва IGNITE, выполненная из полиуретановой пены. Она увеличивает амортизацию и возвращает энергию во время бега. Другая запатентованная технология, которая используется в подошвах PUMA, – пористый и эластичный материал IMEVA. Эти подошвы эффективно поглощают ударные нагрузки. А их антискользящий эффект создает хорошее сцепление с поверхностью. Прочные и надежные, беговые кроссовки ПУМА обладают при этом минимальным весом. Такая обувь способна максимально снизить риск травмирования суставов.

Основные правила бега для начинающих