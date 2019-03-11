Бессонница наносит организму непоправимый вред

Из-за расстройства сна повышается риск заполучить заболевания сердца

Бессонница – это одна из мучительных пыток, которую устраивает сам организм. Причины и возможные средства борьбы активно изучают медики.



Наукой доказано, что при недостатке ночного отдыха снижается иммунитет, повышается риск инсультов и болезни Альцгеймера, сахарного диабета и гипертонии. Расстройства сна не стоит игнорировать, необходимо серьезно обследоваться.

Во-первых, доктора советуют выяснить, все ли в порядке с гигиеной сна: удобная ли кровать, не мешает ли уличный свет, комфортная ли температура в помещении – все это влияет на сон.

Идеальной температура в спальне должна быть 17 градусов.

Во-вторых, не стоит использовать алкоголь как средство для решения проблемы. Снотворное – также не выход: у таблеток много побочных действий, также они вызывают привыкание. Более мягкие средства – мелатонин или другие безрецептурные препараты подходят не всем.

Бесполезными могут оказаться также чай с мятой, горячая ванна и прогулки на свежем воздухе. Все это может стать приятным ритуалом перед сном, но саму бессонницу не вылечит. Регулярные физические нагрузки зачастую бессильны.

"Есть устройства, которые обещают победить бессонницу. Один из них – стоимостью 60 долларов – проецирует медленно пульсирующий свет, с которым человек должен синхронизировать каждый вдох и выдох, что должно помочь заснуть. Похожий принцип действия – у "обнимательной подушки". Она как бы дышит, и нужно это делать в такт с ней. Ее цена, правда, может запросто прогнать сон – 45 000 рублей." - сообщает НТВ.

Более доступные устройства проигрывают убаюкивающую музыку, умиротворяющие звуки природы или просто издают так называемый белый шум, но все это может только раздражать.

Существует также "когнитивная модель бессонницы", когда человек нервно реагирует практически на любой звук. Мозг как бы постоянно сканирует окружающую среду, он всегда в готовности зафиксировать опасность. Постепенно сам процесс отхода ко сну начинает вызывать тревогу, и это только укрепляет бессонницу.

Другое серьезное расстройство сна – апноэ, когда во сне дыхание периодически останавливается. Его признаком нередко является сильный храп. Снотворное в таких случаях строго противопоказано.

Ранее Утро развенчало главные мифы о посте.