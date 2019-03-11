Еда и алкоголь: развенчаны главные мифы о посте

Церковь лояльно относится ко многим слабостям человека

С 11 марта начинается Великий пост – самый длинный и строгий в году. Многие думают, что это период самых жестких запретов, причем не только в пище, но и в земных радостях. Но это не совсем так.

Своим мнением поделился проректор Екатеринбургской духовной семинарии иерей Константин Корепанов и врач-диетолог Ирина Бородина. Они ответили V1.ru на популярные вопросы постящихся.

Все ограничения по еде есть в календаре, а можно ли в этот период развлекаться?

"Главное в посте – это та жертва, которую он хочет принести Богу. Пост – это не барщина, которую нужно отработать, а дальше жить так же, как прежде. Для кого-то театр – это жизнь, среди наших прихожан есть, например, артист театра. Ну как же ему не ходить в театр, если он там работает. В театре ничего плохого нет, это культура." – говорит Константин Корепанов.

А вот ночной клуб к культуре не относится – это место для развлечений. Если человек ходит в такие места, то пост ему не нужен – считает иерей.

Есть ли у постящихся интимная жизнь? Да, по словам Константина Корепанова, она допускается. Воздерживаться, конечно, можно, если это осознанное желание двух людей.

Курение же под строгим запретом. Поэтому пост можно считать прекрасным периодом, чтобы отказаться пагубной привычки. Употреблять алкоголь можно, вино даже предписывается пить в определенные дни, но другой вид алкоголя лучше не употреблять.

Кому церковь не рекомендует соблюдать пост?

"Воздерживаться не рекомендует никому. Воздержание от пищи в посте – это не главное. Беременным женщины, людям с серьезными заболеваниями, с больным желудком ограничение не предписано. Но духовный пост, молитва, покаяние, участие в милосердных делах – это обязательно" – рассказывает священнослужитель.



Еще один вид питание в пост – это сухоядение. Это период, когда человек ест только пшеничную продукцию и пьет воду, то есть пища не варится. Допускаются некоторые овощи, тоже без термической обработки. Соевое мясо есть не запрещается, но некоторые представители церкви считают это лицемерием.

Иерей напоминает, что пост – это не диета, нужно еще и в церковь ходить.

Диетолог Ирина Бородина рассказывает, что пост – это сильное ограничение жиров и белков. То есть питание несбалансированное. Но польза все-таки есть.

"Польза, например, в обилии клетчатки в рационе. Она снижает риск сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Второй момент, в период поста ограничено употребление насыщенных жиров – снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Орехи – растительные белки, содержат аминокислоты. Большое количество овощей и фруктов в период, когда организм перестраивается с зимы на весну, – это хорошо" – говорит врач.

Можно ли заменить растительный белок животным? Вряд ли. У него другая усвояемость и аминокислотный состав. Можно получить одинаковое количество белка из орехов и из мяса. Но по качеству их не приравнять. Постоянно придерживаться такого рациона с отказом от животных жиров медики не рекомендуют.

Кому нельзя поститься? Людям до 18 лет, беременным, кормящим и тем, у кого есть заболевания: например, сердечная недостаточность или сахарный диабет. Тем, кто страдает от проблем с ЖКТ, нужно посоветоваться с врачом.