Дискомфорт в этой области вызывают проблемы с другими органами

Приступы болей в груди в области сердца волнуют многих людей, которые идут за помощью к кардиологу. Однако проблемы могут возникнуть не с главным органом.

Врачи утверждают, что не снимаемые специальными препаратами боли могут сигнализировать о грудном радикулите. При этом заболевании человек чувствует дискомфорт в области сердца при наклоне, глубоком дыхании и даже при движении рук.

Также боли в груди могут провоцировать неврозы. Приступы возникают стихийно и продолжаются в течение короткого времени, передает газета "Аргументы недели".

Кроме того, дискомфорт в области сердца вызывает вздутие кишечника. Это связано с тем, что физическое давление нарушает некоторые сердечные функции.

Жуткая боль может стать первым симптомом проблем с позвоночником. Дискомфорт в груди может возникать на фоне остеохондроза, при искривлении позвоночника, при ущемлении нервного корешка, отмечает "МИР 24".