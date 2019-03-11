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Назван снижающий давление сорт чая

Фото: pixabay.com
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В борьбе с гипертонией поможет природное средство

Повышенное кровяное давление заставляет людей сразу покупать дорогостоящие лекарства, однако ученые нашли сорт чая, который поможет в борьбе с этим недугом.

Специалисты из Германии и Швейцарии провели 2 эксперимента, в котором участвовали 40 человек в возрасте от 18 до 60 лет. В первом добровольцы каждое утро принимали 500 мг экстракта оливковых листьев. Во втором исследовании участники потребляли 1000 мг этого вида чая, передает Daily Express.

Оказалось, что чем выше доза этого вещества, тем более эффективно оно боролось с гипертонией. При этом ученые подчеркнули, что листья оливы применялись в медицинских целях еще в древней Греции, напоминает "Вечерняя Москва".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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