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Худеем к лету: простая тренировка поможет сжечь жир дома

Худеем к лету: простая тренировка поможет сжечь жир дома
Фото: pixabay.com
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Эффективные упражнения подготовят лето к купальному сезону

Коронавирус вмешался во все сферы жизни россиян. По всей стране отменяются концерты и другие развлекательные и спортивные мероприятия. Из-за китайской заразы закрываются фитнес-центры. Однако это не повод увильнуть от тренировок. Ведь впереди – лето, когда лишние килограммы нельзя будет спрятать под слоем одежды. 

Итак, чтобы встретить предстоящий сезон в идеальной форме, можно организовать занятия дома. Тренировку для сжигания жира следует начинать с приседаний – это, по-мнению автора канала "Фитнес по-чесноку" "Яндекс.Дзен", одно из самых эффективных упражнений. 

Для разогрева мышц достаточно приседать без утяжелителей. Затем можно постепенно добавлять вес. У вас получится сжжечь очень много каллорий, если будете приседать с гантелями в руках. Достаточно сделать пару-тройку подходов. 

Следующий этап, чтобы за время карантина не расстаться с мускулистым телом, – тренировка рук. Их следует сгибать и разгибать, удерживая гантели. Начать можно, например, с 5-10 раз, постепенно увеличивая количество. Как правило, выполняется три подхода. 

Ранее "Утро" рассказало, как похудеть к лету после 50 лет. 

Ксения АНДРЕЕВА

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