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Вирусная диета: плюсы и минусы похудения на гречке

Вирусная диета: плюсы и минусы похудения на гречке
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Россияне, которые смели с магазинных полок всю крупу, смогут прийти в форму

Гречневая диета – простой, эффективный, а главное – быстрый способ избавиться от ненавистных килограммов. Достичь идеальных параметров можно за каких-то две недели. Если продержаться три, то уйдут аж 9 кг. 

К плюсам такого рациона относятся отсутствие чувства голода и сохранение результата. Лишний вес не вернется, если не набрасываться на пирожные и булочки. 

Данная крупа – кладезь витаминов С, В, Р и РР. Также в ней содержатся такие микроэлементы, как железо, калий и магний. Еще одним достоинство гречки является способ приготовления. Достаточно залить ее на ночь кипятком, которого нужно в два раза больше, чем продукта.

Теперь поговорим о минусах гречневой диеты. Он, к слову, всего один. Через полмесяца Вам не захочется даже смотреть на гречу, не то что ее есть. Учитывая, что во время диеты необходимо питаться исключительно пресным продуктом, уточняет "МедикФорум". Крупу нельзя заправлять сахаром и солью. 

Зато гарнир разрешается употреблять вместе с диетическим мясом, рыбой, грибами, брынзой, зеленью и овощами. Можно есть фрукты и обязательно пить не меньше двух литров воды и травяных чаев. Важно не забывать о принципе: последний прием пищи – за 4 ч до сна. 

Россияне, которые, поддавшись панике в разгар коронавирусной инфекции, купили не один пакет гречки, могут смело садиться на диету. Однако у нее имеются противопоказания. Ранее специалисты предупредили об опасности любимой крупы. 

Ксения АНДРЕЕВА

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