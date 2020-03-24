Перед применением средства нужно проконсультироваться у врача

Решить проблемы с потенцией поможет настойка из пижмы. Однако перед применением надо пройти полное медицинское обследование.

Пижма помогает работе мужской половой системе при определенных симптомах – дискомфорте или быстрой усталости. Эффект от применения этого растения усилится, если параллельно начать пить отвар из боярышника, шиповника, имбиря или зеленый чай.

Для приготовления настойки на основе пижмы к растению нужно добавить плоды шиповника, черной бузины, корень одуванчика и залить смесь кипяченой водой. Отвар советуют выпивать два – три раза в сутки по 2 ст. л., сообщает автор канала "Травник".

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