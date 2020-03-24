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Гимнастика фараонов: утренняя зарядка для продления молодости

Гимнастика фараонов: утренняя зарядка для продления молодости
Фото: pixabay.com
Легкий массаж можно делать прямо в кровати

Физическая активность – залог здоровья на долгие годы. Чтобы скорее разбудить организм после сна и бодро начать новый день, можно делать утреннюю гимнастику, не вставая с постели. Эти простые упражнения невероятно эффективны, а разработали их еще египетские жрецы для фараонов несколько тысяч лет назад.

Упражнение 1. Растираем руки, чтобы ладони были теплыми, и приступаем к легкому массажу. Начинаем с пальцев – массируем каждый указательным и большим сверху вниз. Это запустит работу внутренних органов благодаря большому количеству нервных окончаний.

Упражнение 2. Чтобы улучшить кровообращение, большим и указательным пальцами растираем уши. Массируем их сверху вниз приблизительно 30 раз.

Упражнение 3. Далее приступаем к массажу лба. Правую ладонь кладем на лоб, накрываем левой. Двигаем руками из стороны в сторону, повторяем 30 раз. Такое простое движение избавит от головной боли и улучшит кровообращение.

Упражнение 4. Теперь массируем виски. Для этого водим круговыми движениями сжатыми в кулаки руками, рекомендует автор Яндекс.Дзен-канала "Секреты здоровья".

Упражнение 5. Чтобы снять кровяные застои в ногах, делаем массаж икр. Водим ладонями вверх-вниз на протяжении одной минуты. Затем легкими похлопываниями расслабляем икроножные мышцы.

Упражнение 6. И последнее действие перед началом нового дня – растяжка. Вытягиваем позвоночник лежа на спине два-три раза на протяжении 20 секунд.

Ранее "Утро" поделилось простыми упражнениями для омоложения организма.

Карина СИРАЗОВА

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