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Неожиданно: популярный продукт предотвращает болезни сердца

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Достаточно есть тофу всего раз в месяц

Ученые из Гарвардской медицинской школы и медцентра Brigham and Women's Hospital провели занимательное исследование такого продукта, как тофу. Так называют соевый творог, который особенно пользуется спросом у приверженцев правильного питания и вегетарианцев. 

Результат анализа превзошел все ожидания. Оказалось, что тофу снижает риск сердечно-сосудистых патологий, говорится в материале журнала Circulation. 

Чтобы доказать пользу соевого творога, специалисты изучили данные 200 тыс. человек, уточняет "МИР24". Выяснилось, что люди, которые употребляют богатый белком продукт чаще раза в неделю, страдают от болезней сердечно-сосудистой системы на 18% реже. На 6% ниже этот показатель у тех, кто есть тофу всего раз в месяц, передает "Вечерняя Москва"

Ксения АНДРЕЕВА

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