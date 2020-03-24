"Кремлевский коньяк" легко можно приготовить в домашних условиях

Те, кто пробовал, уверяют – отвар творит чудеса.

Укрепить мужскую силу и придать бодрость кремлевским вождям помогал специальный напиток. Он не только повышал потенцию, но и прибавлял энергии, что для пожилых особенно важно.

Рецепт очень прост. Ингредиенты можно купить в магазине и аптеке, а обойдутся они недорого. Итак, понадобится горсть шиповника, половинка лимона и120 граммов гречишного меда.

Для начала нужно приготовить настой из шиповника. Сушеные ягоды промываем и заливаем кипятком в термосе. Постоять он должен не меньше суток. Затем процеживаем и остужаем.

Далее в получившийся настой шиповника (примерно 700 мл) выжимаем половинку лимона и добавляем жидкий гречишный мед. Секретный напиток для повышения потенции после 50 лет готов.

Как отмечает раскрывший тайный рецепт автор канала "Истоки здоровья" в "Яндекс.Дзен", это средство является мощнейшим афродизиаком.

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