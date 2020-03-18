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По-мужски сытно: рецепт закуски из картофеля

По-мужски сытно: рецепт закуски из картофеля
Фото: pixabay.com
На приготовление блюда уйдет не больше 15 минут

Картофель с грибами – универсальный вариант салата на обед, который способен приготовить любой мужчина. Сытное блюдо можно подать в качестве гарнира или салата. На создание этой закуски уйдет не больше 15 минут, а особый вкус ей придаст маринад.

Ингредиенты для салата из картофеля:

  • Картофель – 4 шт.
  • Маринованные грибы – 400 г
  • Зеленый лук
  • Укроп
  • Оливковое масло
  • Базилик
  • Соль
  • Перец

Пошаговый рецепт закуски с грибами:

Шаг 1

Чтобы приготовить простое блюдо из картошки, сначала варим ее в мундире. Затем чистим и нарезаем кубиками среднего размера.

Шаг 2

Маринованные грибы режем или оставляем целыми – по желанию. Затем добавляем продукт к картофелю.

Шаг 3

Зеленый лук и укроп мелко режем. Все ингредиенты смешиваем в одной миске, солим, перчим.

Шаг 4

Теперь готовим заправку для салата. Оставшийся от грибов маринад наливаем в емкость – понадобятся две – три столовые ложки. Смешиваем его с оливковым маслом, травами и базиликом. Заправляем аппетитную закуску.

Простой и ароматный салат за 15 минут готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрой закуски из картошки, запеченной в духовке.

Карина СИРАЗОВА

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