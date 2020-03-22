Россиянам дали советы, как правильно пережить карантин из-за пандемии COVID-19

В Минздраве рассказали, что нужно делать, находясь на самоизоляции, и каких вещей лучше избегать.

Россиянам посоветовали принимать витамин С. Напомним, что он содержится в цитрусовых, а также в шиповнике, киви, черной смородине, картофеле и помидорах.

Кроме того, на карантине следует придерживаться обычного распорядка дня, отметила главный специалист по терапии и общей практики Минздрава, член-корреспондент РАН Оксана Драпкина. Следует вовремя ложиться спать, питаться правильно и пить побольше теплой жидкости.

"Большое количество теплой и горячей воды – в определенной степени может помочь", – сообщила она.

Чтобы не набрать лишний вес, нужно следить за рационом. Завтрак и обед должны быть полноценными, а вот ужин – более легким. Вместе с тем во время вспышки вируса не стоит садиться на жесткие диеты, приводит мнение специалиста "Российская газета".

Даже сидя дома из-за коронавируса, нужно постараться побольше двигаться, рекомендовала Драпкина. Хорошим вариантом будут танцы – и физическая активность, и настроение поднимется.

Ранее медик раскрыл опасность длительного карантина во время пандемии.