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Раскрыта опасность карантина во время пандемии

Раскрыта опасность карантина во время пандемии
Фото: Coronavirus Prevention Office/www.globallookpress.com
Длительная изоляция людей может привести последствиям хуже вспышки коронавируса

Проблемы, которые, вероятно, спровоцирует долгий карантин, озвучил медик.

Доктор Мясников считает, что жесткий карантин по примеру Европы в России не нужен. У нас ситуация гораздо спокойнее. Кроме того, распространение коронавируса можно оставить лишь в случае полной изоляции по всей стране и миру.

"… вирус не знает границ. Нельзя в одних городах и странах вводить карантинные меры, а в других – не вводить. Это не работает. Мера для всех инфекций одна: остановка любого воздушного сообщения", – заявил он в беседе с "Комсомольской правдой".

При этом Мясников еще раз отметил, что COVID-19 это не самый опасный вирус, смертность в РФ невысокая, поэтому в жестких мерах пока нет необходимости. Другое дело – если количество заболевших резко вырастет.

Однако здесь есть подводные камни – длительный карантин может привести к другим проблемам, подчеркнул эксперт, приведя в пример вспышку Эболы в Африке.

"Да, первые две недели было все хорошо. Но Эбола бушевала гораздо дольше. И потом в блокированных очагах начались недовольства. Люди стали выходить на улицы, у них недоставало продуктов, лекарств. Они стали болеть уже от других болезней, которые от скученности начинаются. И все это кончилось тем, что пришлось, не дождавшись достижения целей карантина, просто его снять", – рассказал Мясников.

Изоляция на фоне какой бы то ни было вспышки заболевания не должна длиться дольше месяца, заключил медик.

Ранее "Утро" писало, когда появится вакцина от коронавируса, который держит в страхе весь мир.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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