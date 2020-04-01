Коронавирусная инфекция истребляет Италию
Италия вымирает. Колыбель цивилизации буквально пожирает коронавирусная инфекция. Смертность в стране от COVID-19 растет в геометрической прогрессии. Только за последние сутки родина Возрождения потеряла 727 человек.
Она по-прежнему лидирует по количеству жертв китайской заразы. Сейчас их 13 155, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает ANSA. Среди инфицированных – 80 572 пациента, из которых 2 937 выявлены за последние сутки.
Однако эти данные расходятся с теми, что предоставляет интерактивная карта Института Хопкинса. Согласной ей, коронавирусом в Италии болеют китайской пневмонией свыше 105 тыс. человек, умерло – более 12 тысяч.
Власти республики решили продлить введенный 10 марта коронавирусный карантин до 13 апреля, предупредил министр здравоохранения Роберто Сперанца. То есть еще порядка полутора недель в связи с катастрофическим распространением инфекции COVID-19 там будут действовать строгие меры, которые ограничивают передвижение людей и экономическую деятельность, пишет РИА "Новости".
Ранее специалисты объяснили высокую смертность от коронавируса среди итальянских стариков. Подробности – в материале "Утра".
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