Фигуристка улетела из страны из-за эпидемии коронавируса

Евгения Медведева, которая ушла от своего тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, решила временно пожить в Японии. Об этом спортсменка рассказала своим подписчикам в соцсети, опубликовав фото из аэропорта. В кадре она позирует в маске и с любимой игрушкой в руках.

Спортсменка улетела, так как июне в Стране восходящего солнца у нее состоится шоу "Prism on Ice". Медведева, у которой закончился двухнедельный карантин, решила со своей командой, что отправиться в Японию заранее будет самым лучшим вариантом. Ведь в Канаде все закрыто, в том числе катки и спортзалы.

"С учетом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределенный срок, мною и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее", – написала фигуристка в "Инстаграм", добавив, что находится в безопасности.

Медведева также призвала поклонников беречь себя и родных. Фанаты же переволновались из-за такого смелого шага своей любимицы. Интернет-пользователи в комментариях также пожелали фигуристке здоровья и посоветовали быть осторожной в это сложное время.

После Олимпиады-2018, в которой Медведева забрала серебро, она живет в Канаде, тренируясь у Брайана Орсера.