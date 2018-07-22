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Неужели так можно: Канада изменила фигуристку Медведеву

Евгения Медведева. Фото: Global Look Press/Комсомольская правда
Евгения откровенно рассказала об отношениях с тренером

Юная звезда фигурного катания, которая недавно переехала из России в Канаду, раскрыла детали заграничной жизни. Евгения Медведева поделилась с поклонниками своими ощущениями от работы с тренером Брайаном Орсером.

Напомним, недавно Медведева сравнила родную страну с новым местом жительства. Слова ее были не очень лестными для россиян. Она удивилась открытости и дружелюбию канадцев – словно в противовес угрюмым жителям нашей страны. Теперь дважды чемпионка мира взялась сравнивать тренеров. Другой наставник не перестает ее поражать. Он открывает для нее невозможные вещи.

"Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда направить конек. Я даже представить себе не могла, что так можно", – заявила фигуристка в интервью на шоу Dreams on Ice.

На будущий сезон у Евгении множество планов. Спортсменка пообещала, что скоро полностью изменится. 

"Хочу максимально дополнить, преобразить свой образ", – сказала она.

Ранее Евгения Медведева рассталась с прежним тренером Этери Тутберидзе, в воспитанницах у которой осталась Алина Загитова, и в июне уехала в другую страну.

Виктория БАЛАЯН
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