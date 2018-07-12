Фигуристка сравнила жизнь и тренировки на родине и чужбине

Свой единственный выходной она провела в кровати. Сил, говорит Евгения, после изнурительных тренировок ни на что не хватает. По ее словам, они короче, но эффективнее.

За ту неделю, что Медведева живет в Стране кленового листа, двукратная чемпионка Европы уже успела насладиться зарубежным позитивом. Приветливые канадцы встречают и провожают ее лучезарными улыбками, интересуются положением дел.

"Для меня необычно, что все люди здесь практически всегда улыбаются. Когда ты встречаешь кого-то, то у тебя обязательно спросят: "Как дела? Как твой день?" Поначалу я задавалась вопросом: "Почему вы у меня все это спрашиваете?" Это очень необычно. Но я думаю, что это даже лучше для тренировок. Здесь мне спокойнее", – рассказала фигуристка в интервью каналу YouTube John Wilson Blades.

Евгения в восторге и от тренировочного процесса, хотя он отбирает много сил. "Здесь все обстоит по-другому, нежели в России. На тренировки, например, у нас уходит меньше времени, но сами тренировки происходят чаще. В России у меня было две полуторачасовых тренировки в день. А здесь они короче по времени, но их больше. Но это даже сложнее", – заверила Медведева.

Российская спортсменка является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года. Свои медали она заработала под руководством мастера спорта по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая тренировала Медведеву 11 лет.

Однако в мае "перебежчица" заявила о смене наставника, а в июне переехала на родину хоккея.

"Тренировки с Орсером – очень позитивный опыт. Он постоянно старается тебя расслабить и успокоить", – поделилась фигуристка впечатлениями о работе с новым тренером, которым является Брайан Орсер.

В том же мае появились слухи о смене гражданства Медведевой, однако она их сразу опровергла.