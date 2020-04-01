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Высокую смертность среди пожилых от коронавируса объяснили

Высокую смертность среди пожилых от коронавируса объяснили
Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеОбладатель премии "Грэмми" умер от коронавируса
Всему виной стала слишком теплая в нынешнем году зима

Ученые выяснили, почему так много зараженных и погибших от COVID-19 пожилых итальянцев. Оказывается, люди из группы риска в результате аномально теплой погоды в ноябре – декабре легче обычного перенесли эпидемию гриппа, а когда нагрянул новый коронавирус, они столкнулись с проблемами.

К такому выводу пришел Минздрав Италии, сообщает агентство Bloomberg.

В докладе министерства утверждается, что те, кто страдает хроническими заболеваниями, у кого был риск умереть в период с ноября по январь, подвергались бы большему риску, когда новый вирус начал распространяться в феврале и марте. При этом отмечается, что расхождение в цифрах является лишь одним из многих факторов, влияющих на неравномерное воздействие пандемии.

Возможно, что более низкая смертность в начале нынешней зимы "привела к увеличению пула наиболее уязвимых", которые потом оказались под воздействием COVID-19. Это следует из итальянского отчета, в котором проанализированы данные из 19 городов страны по 21 марта.

В северных регионах Республики, принявших основной удар атаки коронавируса и где зафиксировано более чем 12 тыс погибших, общая смертность среди людей в возрасте 65 лет и старше была на 6% ниже базового уровня по сравнению с предыдущими годами. В городах центральной и южной Италии смертность была на 3% ниже ожиданий.

Общее число пожилых итальянцев, избежавших смерти непосредственно от гриппа в этом сезоне, возможно, исчислялось сотнями, исходя из ежегодного среднего показателя в 8 тыс случаев смертности от гриппа по всей стране.

Как пишет издание, последний сезон гриппа начался в Европе раньше, чем в предыдущие годы, и достиг своего пика в последней неделе февраля. В то время Италия, Франция, Германия и Испания сообщали о вспышках заболевания средней интенсивности.

Тогда и стало понятно, что пожилые люди переместились в группу риска при появлении COVID-19 в феврале – марте.

По данным Университета Джона Хопкинса, от коронавируса в Италии уже умерли 12 428 человек, 105,7 тыс. инфицированы, 15 729 выздоровели.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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