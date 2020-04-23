Международное авиасообщение начнет восстанавливаться через год
Раньше марта 2021 г. нет смысла планировать перелеты в другие страны. Об этом заявил руководитель консалтингового агентства "Инфомост" Борис Рыбак.
"Международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии", – пояснил он в эфире НСН.
Он допустил, что в России и большинстве других стран к нынешней осени удастся справиться с коронавирусом. Но сразу люди никуда не полетят: побоятся, да и границы еще могут оставаться на замке для иностранцев. В любом случае спрос на авиабилеты будет маленький, поэтому нет смысла запускать авиарейсы. А вот в марте – апреле 2021 г. авиакомпании начнут восстанавливать международное сообщение.
Но если начнется вторая волна пандемии, то о полетах за рубеж придется забыть и на весь следующий год, считает Рыбак.
Ранее основной владелец компании S7 Group Владислав Филев предположил, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год. В интервью "Коммерсанту" он отметил, что пассажиропоток серьезно сократится после отмены пандемии коронавируса, соответственно, не все авиакомпании выживут.
Россия запретила полеты за рубеж с 27 марта, напоминает телеканал "360". Сейчас в страну лишь изредка прибывают самолеты, которыми эвакуируют россиян, застрявших из-за эпидемии за границей. При этом грузовые и почтовые авиаперевозки сохраняются.
Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас
Смешные и злободневные: анекдоты дня на 23 апреля
Подборка актуальных шуток от "Утро.ру" поднимет настроение даже на самоизоляции
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Версия об искусственном происхождении COVID-19 провалилась
- Россия отреагировала на блокировку в ООН резолюции по коронавирусу
- Врачи одобрили народный метод борьбы с коронавирусом
- Америку сравнили со странами третьего мира из-за коронавируса
Здоровье
- На четвереньках: простые упражнения для спины и пресса
- Бесплатно и эффективно: простые способы снизить давление дома
- Старинный рецепт: ароматная зелень восстановит потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик