Полеты за рубеж долгое время останутся невостребованными

Раньше марта 2021 г. нет смысла планировать перелеты в другие страны. Об этом заявил руководитель консалтингового агентства "Инфомост" Борис Рыбак.

"Международное авиасообщение может открыться следующей весной, если реализуется оптимистичный сценарий и не будет второй волны пандемии", – пояснил он в эфире НСН.

Он допустил, что в России и большинстве других стран к нынешней осени удастся справиться с коронавирусом. Но сразу люди никуда не полетят: побоятся, да и границы еще могут оставаться на замке для иностранцев. В любом случае спрос на авиабилеты будет маленький, поэтому нет смысла запускать авиарейсы. А вот в марте – апреле 2021 г. авиакомпании начнут восстанавливать международное сообщение.

Но если начнется вторая волна пандемии, то о полетах за рубеж придется забыть и на весь следующий год, считает Рыбак.

Ранее основной владелец компании S7 Group Владислав Филев предположил, что мировая авиация начнет восстанавливаться через год. В интервью "Коммерсанту" он отметил, что пассажиропоток серьезно сократится после отмены пандемии коронавируса, соответственно, не все авиакомпании выживут.

Россия запретила полеты за рубеж с 27 марта, напоминает телеканал "360". Сейчас в страну лишь изредка прибывают самолеты, которыми эвакуируют россиян, застрявших из-за эпидемии за границей. При этом грузовые и почтовые авиаперевозки сохраняются.

