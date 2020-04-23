Лукашенко прокомментировал необходимость закрывать границы Белоруссии
Белоруссия не будет отгораживаться от мира, закрывая границы. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске 23 апреля.
По его словам, запрет на перемещение людей отрицательно сказался на экономике разных стран. Пострадала и Белоруссия, поскольку ее ближайшие соседи, в первую очередь, Россия, закрыли границы. Однако Минск этого не делал и делать не намерен.
"Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся. Пока нет такой необходимости", – отметил Лукашенко, добавив, что такое решение обходится Белоруссии "недешево", пишет "СБ Беларусь сегодня".
Ранее Лукашенко потребовал от правительства сохранять темпы роста экономики и не допускать снижения ВВП даже в период пандемии.
По последним данным, в Белоруссии зарегистрированы 7,2 тысячи заболевших коронавирусом. В России к 23 апреля заразились свыше 62 тысяч человек. Последние новости об эпидемии – в статье "Утро.ру".
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