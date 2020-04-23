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Лукашенко: Белоруссия выдержала три мощных удара по экономике

Лукашенко: Белоруссия выдержала три мощных удара по экономике
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Несмотря на это, президент намерен выполнить основные экономические показатели

Глава Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства достичь основных показателей развития экономики. При этом он отметил, что страна за этот год смогла выдержать три мощных удара.

Так, сначала она "пострадала" от нефтяных ограничений со стороны России, затем разразился экономический кризис из-за закрытия границ и снижения темпов торговли. И после всего этого Белоруссии пришлось вступить в борьбу с коронавирусной инфекцией.

Несмотря на свалившиеся на республику трудности, ее глава намерен выдержать основные экономические показатели развития. В частности, Лукашенко отметил, что необходимо сохранить ценовую устойчивость на товары и услуги первой необходимости, сообщает БЕЛТА.

На фоне мировой пандемии белорусское руководство решило воздержаться от введения жестких мер, в отличие от многих других государств. Лидер страны объяснил свое решение стремлением сохранить экономическую стабильность.

По данным Университета Хопкинса на 23 апреля, в Белоруссии зарегистрирован 7281 случай заражения коронавирусом.

Ольга ФЕДОРОВА

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кому ты втираешь тракторист с гармошкой,выдержал он,страну превратил в личный колхоз с протянутой рукой и личным враньем,заврался иуда
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