В стране небывалый бум на второе гражданство

Россияне с туго набитыми кошельками за последние месяцы стали активно интересоваться "золотыми паспортами" – программами, которые дают право получить вид на жительство за границей в обмен на инвестиции, в том числе в недвижимость. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.

Все это связано с эпидемией коронавируса, в результате которой были закрыты границы и остановлено межгосударственное транспортное движение. А вышеозначенные документы стали альтернативой выездным визам.

"Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей", – сообщила директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

Отмечается, что спрос на такие программы нынешней весной вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Самыми популярными у россиян стали гражданства Португалии, стран Карибского бассейна (Гренады, Антигуа и Барбуды, Сент-Китс и Невиса), а также островные государства Кипр и Мальта.

Сейчас некоторые "золотые паспорта" можно приобрести дешевле, чем до эпидемии, поскольку потоки туристов сильно сократились, и страны всяческими способами пытаются привлечь инвестиции. Одна из подобных мер – снижение порога необходимых для получения гражданства вложений.

Аналитики прогнозируют, что состоятельные граждане РФ продолжат скупать "золотые паспорта" и осенью.

Между тем, в России вступил в силу закон, упрощающий получение российского гражданства. Теперь для претенденту на паспорт с двуглавым орлом достаточно непрерывно жить и работать в нашей стране в течение одного года, а не трех лет. Кроме того, от иностранца не требуется отказываться от имеющегося гражданства и подтверждать наличие средств к существованию для отдельных категорий лиц, сообщает РИА "Новости".