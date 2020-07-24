Рейсы запустят с 1 августа

Россия возобновляет международное авиасообщение. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Однако пока границы открыты лишь с тремя странами.

Общий список государств, в которые разрешено будет полететь утвердят в ближайшее время. С 1 августа станут возможны полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 10 августа станет возможным авиасообщение еще с тремя турецкими городами: Анталией, Бодрумом и Даламаном, пишет РИА "Новости".

Пассажиры, которые планируют полететь за рубеж, будут обязаны иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета. Об этом заявила первый председатель правительства Татьяна Голикова. Пока переговоры ведут еще с 30 странами.