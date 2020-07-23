Россия готовится открыть границу с Китаем

С китайскими коллегами связалась Росавиация

Россия работает с Китаем по вопросу возобновления воздушных рейсов после сообщения о том, что с середины июля Москва приступила к поэтапному снятию ограничений на полеты в другие страны. Такое заявление сделали в китайском МИД.

Известно, что не так давно Росавиация обратилась к Китаю, сообщив о поэтапном возобновлении международных полетов. Сейчас КНР работает с Кремлем по данному вопросу, сообщили представители китайского внешнеполитического ведомства в беседе с РИА "Новости".

В МИД добавили, что Пекин готов работать с РФ при соблюдении эпидемиологических мер для создания комфортных условий передвижения граждан обоих стран, а также возобновления международного сотрудничества, отмечает телеканал "360".

Ранее стало известно, что Белоруссия приняла новые правила для российских туристов, по которым россиянам при въезде на территорию республики не нужно находиться в обязательном двухнедельном стационаре.

Егор МАЛКОВ

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