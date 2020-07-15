Москва и Минск работают над полным открытием границ после COVID-2019

Минск принял новые правила для россиян, прибывающих в республику. Теперь им не грозит обязательный стационар. Как отметили в местном Минздраве, власти проводят обсервацию зараженных по мере возрастания очагов заболевания, не ограничивая граждан в праве на передвижение.

В соответствии в новыми правилами россияне могут въезжать в республику, не проводя две недели в обязательной самоизоляции. С начала пандемии в списке стран, чьи граждане подлежали обязательному двухнедельному карантину, входили представители 169 стран, включая РФ. Недавно премьер-министр республики Роман Головченко объявил о запланированном с российской стороной возобновлении транспортного авиасообщения, которое должно состояться в ближайшее время.

Пока что Москва не называет конкретных сроков, сообщает РИА "Новости".