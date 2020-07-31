Авиакомпании переносят полеты, а путешественники теряют деньги

Российские авиаперевозчики стали массово отменять рейсы за границу. С 1 августа наша страна возобновляет авиасообщение с тремя государствами, однако первые путешественники уже столкнулись с проблемами.

Так, по данным "Коммерсанта", отменен ряд рейсов в Турцию. Полеты должны были осуществить в первых числах августа. При этом россияне, которые не могли улететь из своих городов, брали билеты еще и до Москвы. А в связи с отменой вылетов за рубеж билеты на внутренние рейсы сгорели. Люди массово жалуются на то, что не могут их вернуть или обменять.

По словам пострадавших от корректировок в расписании полетов, причиной отмены рейсов обычно указывают "отсутствие разрешения на международные полеты". При этом некоторые пользователи рассказывают в соцсетях, что им все же удалось перебронировать билеты на другую дату.

Схожая ситуация сложилась в европейских странах. Там после возобновления перелетов местные воздушные перевозчики занимались продажей билетов, не получив гарантии, что рейсы разрешат выполнить, отметил гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как россиян обманывают с отдыхом в Турции. Турсектор понес огромные потери и старается "заманить" людей на курорты.