Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Курс евро вырос до 84 рублей
- Вырастет ли евро до 90 рублей: эксперты дали оценку
Информация, которую турагенты предоставляют об отдыхе в Турции, далеко не всегда соответствует действительности. Так, продавцы не рассказывают клиентам о возможной обсервации за свой счет и заявляют, что в стране почти нет никаких ограничений.
Журналистам удалось выяснить, что сотрудники турфирм в погоне за продажами стараются представить отдых на турецких пляжах с лучшей стороны и скрывают от туристов истинное положение дел.
Под видом клиента корреспондент побывала в одной из точек продаж. Там ее заверили, что у фирмы нет сведений о запретах, действующих при посещении бассейна или хаммама, а также при питании по системе "шведский стол". По словам турагента, по факту на турецкий курортах "нет почти никаких ограничений", только шезлонги на пляжах стоят подальше.
В турфирме также заявили, что ничего не знают о возможности помещения туриста в случае его заболевания в обсерватор за его счет. Как отмечает "Московский комсомолец", нахождение там может обойтись в сумму от €50 до €100 в сутки.
Напомним, 1 августа возобновлено авиасообщение с Турцией. Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие города этой страны будут открыты для наших туристов и о чем нужно помнить путешественнику.
По словам специалиста, обвинение пытается скрыть реального виновника катастрофы
Жители белорусской столицы фиксируют движение армейских машин на улицах города