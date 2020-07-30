Турсектор понес огромные потери и старается "заманить" людей на курорты

Информация, которую турагенты предоставляют об отдыхе в Турции, далеко не всегда соответствует действительности. Так, продавцы не рассказывают клиентам о возможной обсервации за свой счет и заявляют, что в стране почти нет никаких ограничений.

Журналистам удалось выяснить, что сотрудники турфирм в погоне за продажами стараются представить отдых на турецких пляжах с лучшей стороны и скрывают от туристов истинное положение дел.

Под видом клиента корреспондент побывала в одной из точек продаж. Там ее заверили, что у фирмы нет сведений о запретах, действующих при посещении бассейна или хаммама, а также при питании по системе "шведский стол". По словам турагента, по факту на турецкий курортах "нет почти никаких ограничений", только шезлонги на пляжах стоят подальше.

В турфирме также заявили, что ничего не знают о возможности помещения туриста в случае его заболевания в обсерватор за его счет. Как отмечает "Московский комсомолец", нахождение там может обойтись в сумму от €50 до €100 в сутки.

Напомним, 1 августа возобновлено авиасообщение с Турцией. Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие города этой страны будут открыты для наших туристов и о чем нужно помнить путешественнику.