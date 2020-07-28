Путешествие на двоих в Анталью обойдется в сумму от 51 тысячи рублей

Россияне смогут погреться на турецком пляже уже с 1 августа. С начала месяца для жителей нашей страны разрешены перелеты в Стамбул и Анкару. С 10 августа путешественники смогут отправиться на курорты Антальи, а также позагорать на пляжах Эгейского побережья – в Бодруме и Даламане.

Виза для путешествия в Турцию не потребуется. Также туристам не нужно брать с собой справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию. Однако на борт пустят только людей без признаков заражения – перед отправлением всем туристам измерят температуру. Также пассажирам потребуется заполнить анкеты, где нужно указать личные данные.

Если у сотрудников аэропорта появится подозрение, что человек болен, ему сделают тест. В случае выявления вируса туриста не допустят на борт и отправят в больницу, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

При этом цены на самое популярное турецкое направление – в Анталью возросли на 42% по сравнению с прошлым годом, в Стамбул – на 30%. Речь идет о рейсах из Москвы, пишут "Известия".

По данным, размещенным на сайте АТОР, ряд туроператоров уже открыл продажу поездок в Турцию. Так, путешествие в Анталью на двоих с вылетом 10 августа будет стоить от 51 тыс. руб. на неделю.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, в какие еще страны смогут улететь россияне. Так, по мнению туроператоров, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы скорее всего в ближайшее время станут доступны для отдыхающих.