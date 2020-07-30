Европа не добавила новые страны в старый список

Совет Европы решил не включать Россию в обновленный перечень государств, с которыми можно открыть внешние границы. В ЕС решили сократить прежний список стран, исключив из него Алжир.

Перечень обновляется каждые две недели из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах Европы, которые должны были усилить профилактические меры по борьбе с заболеванием. Критерии попадания в перечисление для государства следующие: эпидситуация в стране, меры по сдерживанию COVID-19, а также "экономические и социальные соображения".

В июне Совет Европы принял рекомендацию о поэтапном возобновлении поездок в страны ЕС, согласовав список тех государств, с которыми открывались границы уже с 1 июля. Перечень не предполагает обязательного открытия границ с внесенными в него странами, поэтому многие европейские государства его не придерживаются, сообщает РИА "Новости".

Совет ЕС вернется к вопросу о рассмотрении открытия границ с Россией не раньше середины августа, отмечает URA.ru.

Из-за закрытых границ отечественные курорты пользуются небывалым спросом. Так, глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что на 24 июля полуостров принял уже миллион туристов.

1 августа Россия возобновляет авиасообщение с Турцией. "Утро.ру" рассказывало, какие турецкие курорты будут доступны для россиян с этого времени.