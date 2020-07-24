Беспрецедентный поток: количество отдыхающих в Крыму перевалило за миллион

Большинство отелей забронированы вплоть до конца лета

В этом году число отдыхающих на полуострове стало беспрецедентным. Об этом заявил глава Крыма. По словам Сергея Аксенова, статистика на 24 июля говорит о том, что сейчас они приняли первый миллион туристов.

Гостиницы на Южном берегу заполнены почти полностью. Большинство четырех и пяти звездочных отелей уже не могут предоставить места для новых туристов – все занято вплоть до августа. Об этом на своей странице во "Вконтакте" сообщил Сергей Аксенов.  

Также глава Крыма добавил, что на данный момент в общей сложности туристы заполнили 70% отелей. Спрос на отдых на полуострове продолжает расти. Это касается и осенних месяцев.  Еще Аксенов заверил, что увеличивается также количество отелей и санаториев, которые смогут принимать отдыхающих. В общей сложности это 727 зданий, пишет "URA.RU".

Интересно, что большинство путешественников приехали в Крым на машинах. На втором месте в статистике по выбранному виду транспорта самолеты, затем поезда.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что в Сочи и Крыму еще можно успеть забронировать места в отелях. Со слов специалистов, этим летом россияне охотнее занимают номера повышенной категории комфорта. 

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей