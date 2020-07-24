Большинство отелей забронированы вплоть до конца лета

В этом году число отдыхающих на полуострове стало беспрецедентным. Об этом заявил глава Крыма. По словам Сергея Аксенова, статистика на 24 июля говорит о том, что сейчас они приняли первый миллион туристов.

Гостиницы на Южном берегу заполнены почти полностью. Большинство четырех и пяти звездочных отелей уже не могут предоставить места для новых туристов – все занято вплоть до августа. Об этом на своей странице во "Вконтакте" сообщил Сергей Аксенов.

Также глава Крыма добавил, что на данный момент в общей сложности туристы заполнили 70% отелей. Спрос на отдых на полуострове продолжает расти. Это касается и осенних месяцев. Еще Аксенов заверил, что увеличивается также количество отелей и санаториев, которые смогут принимать отдыхающих. В общей сложности это 727 зданий, пишет "URA.RU".

Интересно, что большинство путешественников приехали в Крым на машинах. На втором месте в статистике по выбранному виду транспорта самолеты, затем поезда.

Напомним, ранее эксперты заявляли, что в Сочи и Крыму еще можно успеть забронировать места в отелях. Со слов специалистов, этим летом россияне охотнее занимают номера повышенной категории комфорта.