Эксперты раскрыли правду об отдыхе в Крыму и Сочи этим летом

Эксперты раскрыли правду об отдыхе в Крыму и Сочи этим летом
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
По их словам, места еще можно забронировать

Стали известны официальные данные по загруженности отелей на некоторых российских курортах. Актуальную информацию о бронировании гостиниц в Сочи и Крыму дали в Ассоциации туроператоров России.

Выяснилось, что в этом году и правда наблюдается повышенный спрос на отдых на этих территориях. Тем не менее, россияне активнее бронируют номера высокой категории, чем средней. Поэтому наблюдается дефицит именно таких мест для проживания.

Как рассказал гендиректор "Ален" Илья Уманский, сейчас в Анапе отели по средней цене загружены на 50-80%. А вот проживание в более комфортабельных условиях заинтересовало около 90% путешественников. Со слов специалиста, забронировать отели можно на этот и следующий месяц. Причем не только в Сочи, но и на других курортах, никаких помех этому нет. В Крыму ситуация аналогичная.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сочи туристы заняли почти все места в пятизвездочных отелях. Также ранее в сети появилось видео с пляжей на этом курорте. Из-за закрытых воздушных границ и отсутствия возможности выбирать место для отдыха, отечественные курорты путешественники буквально заполонили. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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