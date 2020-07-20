В популярном в стране курорте заняты даже пятизвездочные отели

Свободных мест в отелях Сочи больше не осталось. Об этом пишет Nation News.

По информации издания, в июле объекты приема туристов популярного отечественного курорта оказались заполнены на 90-100%. Больше всего туристы предпочитают гостиницы класса люкс и пятизвездочные отели, многие из которых уже полностью заняты.

В мэрии Сочи сообщили, что в текущем сезоне, пострадавшем от эпидемии коронавируса, востребованы отели как в прибрежной зоне, так и в горном кластере курорта, где загрузка составляет порядка 85%.

Накануне на странице "Типичный Сочи" во "ВКонтакте" был опубликован ролик наших туристов, который служит видеодоказательством факта, как толпы отечественных отпускников, для которых сейчас недоступны места отдыха за границей, оккупировали пляжи Сочи. Увиденное напоминает советские времена.