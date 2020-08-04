Билеты в Турцию резко подскочили в цене

Билеты в Турцию резко подскочили в цене
Anton Belitsky/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
При этом объем бронирования упал в четыре раза

Стоимость перелета из РФ в Турцию выросла примерно на 30% по сравнению прошлогодними показателями. По словам представителей туристической отрасли, после возобновления авиасообщения попасть из России можно лишь в Стамбул и Анкару.

С 24-го по 31 июля число купленных билетов выросло в шесть раз по сравнению с периодом с 1 по 23 июля. Больше всего оформлено перелетов в Стамбул. Средняя стоимость – 26 тыс. рублей. На следующей неделе должны возобновить рейсы в Даламан и Бодрум с примерно схожей ценой. Стоимость билета в Анталью будет несколько выше – около 28 тысяч.

По информации Tutu.ru, продажи билетов на турецкие курорты с 27 июля по 2 августа выросли в десять раз в сравнении с 13-19 июля. А в Aviasales отмечают, что цена одного перелета на взрослого человека туда и обратно поднялась за один год на 26% – это билеты с вылетом во второй половине августа. Пресс-служба компании добавляет, что причина заключается в ослаблении рубля и малом количестве рейсов, пишет "ФедералПресс".

В целом средний чек на перелет туда – обратно в Турцию, забронированный в июле с датой вылета на следующий месяц, поднялся на 30,8%. Если Стамбул стал дешевле на 28%, то Анкара теперь дороже на 48%. При этом количество бронирований упало в четыре раза, сообщают "Известия".

Ранее представители посольства Кубы в России рассказали, что страны могут возобновить авиасообщение 17 сентября. Туроператоры уже готовы заняться поездками россиян на Остров свободы. Одна из авиакомпаний уже открыла доступ к бронированию билетов на Кубу.

Егор МАЛКОВ

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