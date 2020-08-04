Туроператоры озвучили цены на путевки в Черногорию

Туроператоры озвучили цены на путевки в Черногорию
Фото: pixabay.com
За отдых гражданам РФ придется выложить не менее 59 тысяч рублей

Власти Черногории открыли границы для российских туристов. Национальный координационный Совет признал нашу страну эпидемиологически безопасной. Хотя регулярного сообщения с Черногорией пока нет, отечественные туроператоры уже запустили продажу туров.

Так, на сайте Coral Travel путевки продаются с вылетом уже 5 августа. Стоимость недельного отдыха с проживанием в двухзвездочных апартаментах Будвы без питания начинается от 59 тыс. 360 руб. за двоих. Авиаперелет включен, однако перевозчик пока не уточняется.

Туроператор Anex Tour готов отправить путешественников в Черногорию через неделю. На сайте компании тур на двоих с вылетом 11 августа и проживанием в апартаментах "три звезды" курорта Свети Стефан в течение шести дней доступны за 67 тыс. рублей.

TUI запустил продажу туров с вылетом 12 августа. Неделя в трехзвездочных апартаментах в Будве на двоих взрослых с перелетом и без питания обойдется в 62,5 тыс. рублей.

Россияне составляют примерно треть всего въездного туристического потока в Черногории. С летний сезон власти страны разрешают туристам посещать страну в течение 30 дней без оформления шенгенской визы.  

В настоящий момент в Черногории зафиксирован 3301 случай заражения коронавирусной инфекцией. Почти половина пациентов выздоровели, умерли 52 человека. За минувшие сутки прироста числа заболевших не было.

Страна с начала лета постепенно открывает границы для иностранцев. С 1 июня разрешен въезд для граждан стран, где зафиксировано менее 25 случаев заражения на 100 тысяч населения. Затем посещение было разрешено туристам из стран ЕС. Последними в "зеленый список" включены Россия и Азербайджан.   

Напомним, Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. Открыта граница с Абхазией. В эти страны также доступны путевки для туристов. С 15 августа анонсировано восстановление авиасообщения с Швейцарией.

Светлана ТУЧКОВА

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