Меньше тратить на питание помогут маленькие хитрости

Наверное, каждый хотя бы раз сталкивался с тем, что вместо булки хлеба приносил домой полные пакеты продуктов. В результате таких спонтанных покупок тщательно распланированный семейный бюджет трещит по швам – а ведь без большей части купленного можно было спокойно обойтись.

Как тратить на еду меньше и при этом не питаться продуктами низкого качества, рассказали эксперты. Несколько лайфхаков, о которых стоит знать каждому – в материале Утро.ру.

1. Составить меню и список покупок

Сэкономить на еде поможет, казалось бы, очевидный способ, о котором мы часто забываем. Подумайте о том, что нужно купить, заранее, советует Ольга Гудкова, семейный финансовый консультант, соавтор блога "Гудковы про финансы". Составьте меню на ближайшую неделю. Затем посмотрите, что из того, что вам нужно, у вас уже есть. А что нужно докупить, внесите в список покупок. И уже с ним идите в магазин.

Лайфхак сэкономит не только деньги, но и время – вы сразу отправитесь к нужным полкам вместо бесцельных блужданий по супермаркету.

2. Следить за ценами





"Магазины самообслуживания отучили нас обращать внимание на ценники. Мы берём тележку, складываем в неё всё, что хотим купить, а уже на кассе узнаём общую сумму покупок. И бывает такое, что что-то мы покупаем дороже. И даже красные и желтые ценники бывают не всегда выгодными",

– говорит Ольга.

Поэтому полезно знать "нормальную" цену на продукты, которые вы обычно покупаете. Так вы всегда поймёте, где какой товар дешевле. Сравните предложения онлайн и оффлайн магазинов, и выберите лучшее предложение.

3. Переводить стоимость продукта в килограммы

Ещё одно заблуждение, которое у нас сформировалось в последние десятилетия, – это то, что покупать большую упаковку дешевле. Это не всегда так! Маленькая расфасовка тоже может быть выгодной.

Как сравнить стоимость продукта, если он в упаковке 180, 330 и 670 граммов? Посчитайте, сколько стоит килограмм этого продукта. Для этого разделите цену весового товара на граммы в упаковке и полученную сумму умножьте на 1000 (1 кг переводим в граммы).





4. Ходить в магазин сытым

Поешьте, перед тем как идти в магазин.

"Да, приём до банального прост, но чувство сытости не даст вам делать спонтанные покупки. И тем самым оградит от ненужных трат",

– отмечает финансовый советник Юрий Азаргаев.

5. Крупные магазины выгоднее мелких

Выбирайте большие сетевые магазины, они, в отличие от мелких магазинов у дома, могут позволить себе меньшую цену на свои товары. Присмотритесь к так называемым магазинам с фиксированной ценой, в них, как правило, самые низкие цены на те же продукты.

6. Искать аналоги продуктов

Сегодня много торговых марок, которые лишь слегка отличаются друг от друга, ценой и качеством. Присмотритесь к аналогам ваших любимых продуктов, вы наверняка найдете дешевле при том же качестве.

7. Использовать карты по максимуму

Не стоит забывать о дисконтных картах, советует Юрий. Используйте их по максимуму, копите и списывайте баллы. Выгодно пользоваться и банковскими картами с кэшбэком. Многие кредитные организации дают возможность настроить кэшбек под себя. Стоит выбирать такие карты, где бонусы – это реальные деньги.

8. Покупать впрок

Большую часть продуктов можно покупать с запасом, один раз в неделю. Ежедневно стоит покупать лишь хлеб, молоко и другие продукты с коротким сроком годности. Уже давно доказано, что этот метод может сократить расходы на еду на 10-15%.

9. Следить за акциями

Не стоит забывать про регулярные распродажи, которые устраивают магазины. Но не забывайте удостовериться, что срок годности товара не истекает, особенно если покупаете с запасом на неделю или месяц.

Таковы основные лайфхаки для продуктовых магазинов. Эти маленькие хитрости позволят сэкономить на еде без ущерба качеству и сберегут семейный бюджет.