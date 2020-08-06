Это связано с новыми требованиями СанПиНа

Доставка товаров на дом может подорожать в два раза. Ожидается, что ее стоимость увеличится до 600 – 700 руб. вместо 300 – 350. Об этом сообщил Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли.

Ранее курьеры привозили все заказы в одном автомобиле. Теперь же, в соответствии с новыми требованиями СанПиНа, соседство бытовой химии и продуктов питания категорически запрещено. Если клиент, к примеру, заказывает продукты и шампунь одновременно, то такой заказ должны привезти ему на двух машинах, указывают "Известия".

Сейчас все виды товаров доставляются в одном автомобиле. Однако, по словам Соколова, при этом соблюдаются все нормы соседства.

Ранее россиян предупредили о росте цен, что связано с улучшением эпидемиологической ситуации в стране.