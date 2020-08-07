Первое сентября не за горами, однако купить необходимые школьные принадлежности наверняка успели не все. Для тех, кто сейчас готовится к новому учебному году, список лайфхаков, которые помогут сэкономить

Где выгоднее покупать школьные принадлежности и одежду к 1 сентября 2020 года и стоит ли приобретать необходимое сразу на весь год, "Утро.ру" рассказали эксперты.

Клавдия Трескова, эксперт-аналитик в области финансовой грамотности и мама троих детей



Составляйте план покупок заранее. Это сэкономит время и деньги. В большинстве школ список необходимых канцелярских принадлежностей для учеников начальных классов выдают всем родителям. Не покупайте ничего лишнего из расчета, "а вдруг пригодится". Это приводит к бесполезным тратам.

Не делайте запасы на весь учебный год. Любые товары можно купить по мере необходимости. Кроме того, с прошлого года могли остаться неизрасходованные принадлежности или те, которые сохранили вид. Например, рюкзак, пенал, линейки, транспортиры и прочие "многоразовые" предметы.

Изучите требования учебного заведения по комплектации школьной и спортивной формы. После этого составьте второй список – одежды и обуви. Родителям школьников второго и последующих лет обучения можно пересмотреть гардероб с прошлого года. Вероятно, что-то купили с запасом или "на вырост". Покупайте школьную и спортивную форму в масс-маркетах: у них обычно цены ниже, чем в детских магазинах

Познакомьтесь с родителями других учеников. Возможно, в вашем классе окажется инициативный родительский комитет, который организует совместные покупки по оптовым ценам для всех детей.

Поищите вещи для учеников на сайтах типа "Авито" или "Юла". Бывает так, что другие родители покупают спортивную форму ребенку "на вырост", а он успевает "проскочить" размер. Либо ему просто не подошли какие-то вещи. В итоге абсолютно новый костюм с биркой можно купить дешевле, чем в магазине, на 20 – 50%.

Обращайте внимание на скидки и акции. Не спешите делать покупки в первом попавшемся магазине. Сравните цены в нескольких и только после этого идите на шопинг. Большинство крупных сетевых магазинов представлены в интернете, это поможет сориентироваться в ценах. Покупайте товары для школы в тех магазинах, где у вас оформлена дисконтная карта, накоплены бонусы или поступит большой кешбэк.

Изучите региональные программы для льготных категорий. В России оказывают поддержку при сборах в школу детей из малообеспеченных или многодетных семей.

"В 2019 году, по данным платформы ОФД, в которую поступают сведения о покупках россиян, средний чек на сборы одного ребенка доходил до 10,7 тысячи рублей. В перечне были канцтовары, школьная и спортивная форма и другие школьные принадлежности. Воспользовавшись лайфхаками, можно сэкономить от 10% до 50% на сборах", – заключила Трескова.





Наталья Голендухина, владелица магазина детских товаров

Выгоднее докупать канцтовары в течение года. В школе учителя просят приобретать сразу наборы на весь год. На практике дети не используют такое количество канцелярских товаров. Экономичнее купить только необходимый набор на первые два – три месяца, а дальше докупать в течение учебного года.

Когда покупать? За две недели до начала учебного года во многих магазинах начинаются распродажи школьных товаров, поэтому если цель купить дешевле, то часть покупок лучше совершить во второй половине августа и в первую половину сентября, в начале учебного года. В это время на школьную продукцию скидки до 70%.

Как сэкономить на школьной форме. В последние недели августа и первые недели сентября ретейлеры делают скидки на школьную форму от 30% до 90%. На маркетплейсах сами производители школьной формы для того, чтобы товар не оставался на складах, продают по себестоимости.

Конечно, не стоит забывать о том, что в момент акций и распродаж размеры уже проданы. Поэтому советую самую востребованную часть школьной формы, такую как брюки, пиджаки, белые блузы, сарафаны, юбки или платья, белые рубашки, белые водолазки, покупать сразу, пока есть размеры в наличии. Дополнительные предметы гардероба, такие как базовые цветные блузы и рубашки, базовые цветные водолазки, приобретать позже по акции или в течение учебного года.

"Минимальная сумма расходов для того, чтобы собрать ребёнка в школу в 2020 году, с учетом того, что у ребенка ничего не осталась с прошлого года, либо ребенок идёт в первый класс, и гардероб, школьные принадлежности покупают в полном объеме, составит от 13780 рублей. С учетом акций и распродаж и объединения родителей в группы для покупки некоторых канцелярских товаров экономия от этой суммы 20 – 30% минимум", – подытожила Голендухина.